На обновление дворов Среднего Урала ушел почти миллион

В 2017 году на приведение в порядок дворов и общественных территорий на Среднем Урале ушло свыше 900 миллионов рублей. Средства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были выделены из регионального и федерального бюджетов.

Работы велись в 33 муниципалитетах, включая все моногорода и Екатеринбург. Комплексное благоустройство охватило 98 дворов и 34 площадки массового пользования, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заявки на участие в проекте на 2018−2022 годы подали 18 территорий: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Кировград, Баженовское и Обуховское сельские поселения, городской поселок Верхние Серги, Гаринский и Верхнесалдинский городские округа, Кировград, Заречный, Нижняя Салда и другие.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области уже приступило к рассмотрению полученных документов.

«Победа в конкурсном отборе дает муниципалитетам возможность получить дополнительные средства из областного бюджета, за счет этого уйти от разовых мероприятий и перейти к комплексному благоустройству своих территорий — обустройству парков, дворов, освещению и озеленению улиц, ремонту тротуаров. И нас не может не радовать, что о своих намерениях принять участие в этом проекте, сделать вместе с жителями свои населенные пункты чистыми, уютными, современными и комфортными для проживания, сегодня заявляют не только крупные города, но и небольшие поселки», — отметил глава ведомства Николай Смирнов.