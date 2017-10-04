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11:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область получит почти 30 млн рублей на покупку техники для аграриев

Деньги выделяются в рамках программы Государственного развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы, об этом свидетельствуют данные постановления Правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирская область получит почти 30 млн рублей на покупку техники для аграриев, постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

В рамках программы Государственного развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы 38 регионам России выделено дополнительное финансирование в 2,25 млрд рублей.

Как следует из постановления, Новосибирская область получит 29,7 млн рублей. Деньги могут быть направлены на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Ранее сообщалось, что по итогам уборочной кампании в НСО планируют собрать 2,9 млн тонн зерна.

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