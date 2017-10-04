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11:07 (мск), источник: РБК

Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой»

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил в интервью газете «Известия» о планах в 2017 году собрать 128 млн тонн зерна и выразил надежду, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы.

Источник: Reuters

Уровень производства зерна превысил прошлогодние показатели, отметил он. По словам министра, такому росту поспособствовали два фактора: «беспрецедентная поддержка государства» и «применение современных технологий производства».

Ткачев добавил, что в 2018 году финансирование сельскохозяйственной отрасли сохранится на уровне текущего года — 242 млрд руб.

По его словам, пока окончательного распределения по направлениям нет, однако уже понятно, что «такая сумма позволит сохранить объемы финансирования по большинству направлений поддержки».

Глава Минсельхоза также отметил, что за последние десять лет производство мяса птицы в России возросло в три раза — до 4 млн т., а свинины в два раза — до 3 млн т. «Уровень самообеспеченности по этим видам мяса доходит до 90%, и это серьезный прогресс», — отметил он.

«Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю агропромышленного комплекса в ВВП», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Ранее, 23 сентября, президент Владимир Путин заявил, что сельскохозяйственный урожай в 2017 году может побить предыдущие рекорды. Министр экономического развития тогда отмечал, что «урожайность находится на уровне выше прошлого года», несмотря на то, что «начиналось все не очень хорошо».

Александр Ткачев: Россию ждет рекордный урожай за всю историю
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28 сентября© Ньюстюб
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