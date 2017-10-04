Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой»

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Уровень производства зерна превысил прошлогодние показатели, отметил он. По словам министра, такому росту поспособствовали два фактора: «беспрецедентная поддержка государства» и «применение современных технологий производства».

Ткачев добавил, что в 2018 году финансирование сельскохозяйственной отрасли сохранится на уровне текущего года — 242 млрд руб.

По его словам, пока окончательного распределения по направлениям нет, однако уже понятно, что «такая сумма позволит сохранить объемы финансирования по большинству направлений поддержки».

Глава Минсельхоза также отметил, что за последние десять лет производство мяса птицы в России возросло в три раза — до 4 млн т., а свинины в два раза — до 3 млн т. «Уровень самообеспеченности по этим видам мяса доходит до 90%, и это серьезный прогресс», — отметил он.

«Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю агропромышленного комплекса в ВВП», — подчеркнул глава Минсельхоза.