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11:56 (мск), источник: Югополис

Въезд большегрузов в Краснодар во время ремонта улицы Тургенева ограничат

До конца октября ремонтные работы на краснодарских улицах, за исключением Садового путепровода и улицы Тургенева, будут завершены.

О закрытии краснодарской улицы Тургенева на капитальный ремонт ранее сообщал «Югополис». Ремонтные работы будут идти поэтапно, с 9 октября 2017 до апреля 2018 года. На время капремонта в Краснодаре разработали альтернативные схемы движения транспорта.

Об изменениях в организации дорожного движения и работе общественного транспорта, а также о текущем ремонте дорог на других городских улицах рассказали руководители подразделений мэрии города.

Замначальника городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов, в частности, сообщил, что при капремонте будет ограничен въезд со всех направлений в район улицы Тургенева большегрузного транспорта, следующего через Краснодар транзитом. Для этого установят соответствующие запрещающие знаки.

В первые дни закрытия первого участка ул. им. Тургенева и в дальнейшем городские службы будут проводить мониторинг транспортной ситуации на улично-дорожной сети в районе Тургенева. Как отметил Владимир Архипов, это позволит оценить, как действуют предпринятые меры в части организации дорожного движения, при необходимости откорректировать их и ввести новые.

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал о ремонте 47 участков дорог, в том числе Садового путепровода. На сегодняшний день полностью готовы и приняты 16 участков, 7 будут завершены в течение ближайшей недели, остальные — к концу октября. Единственный переходящий объект на 2018 год — Садовый путепровод, который закончат ремонтировать в мае-июне следующего года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общую стоимость ремонтных работ на улице Тургенева оценили в 370 млн рублей, еще в 50 млн обойдется новый коллектор.

Некоторые из прозвучавших в ходе брифинга рекомендаций чиновников вызывают удивление. Например, призыв к горожанам косвенно поучаствовать в ремонте улицы Тургенева — скорректировать свои передвижения по городу, воспользовавшись альтернативными видами транспорта, — велосипедами и мопедами.

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