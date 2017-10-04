В «Храброво» стартуют новые авиарейсы в Уфу и Казань
4 октября стартуют регулярные авиарейсы из Калининграда в Уфу и Казань.
4 октября стартуют регулярные авиарейсы из Калининграда в Уфу и Казань.
Вылететь из «Храброво» по указанным направлениям можно будет два раза в неделю.
По расписанию вылет из Калининграда запланирован по средам — в 20:50, по субботам — в 19:50. Прибытие рейсов из Казани в Калининград по средам планируется в 19:50, по субботам — в 18:30. Для пассажиров, направляющихся в Уфу, промежуточная посадка в аэропорту Казани займет час. Общее время в пути по маршруту Калининград-Казань-Уфа-Новый Уренгой составит чуть более 8 часов.
Согласно озвученным данным, стоимость перелета из Казани в Калининград в одну сторону составит от 5 730 рублей, из Уфы — от 6 590 рублей.