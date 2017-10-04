Продукты испортились на Центральном рынке Хабаровска из-за отключения света

Источник: Губерния онлайн

Центральный рынок Хабаровска не работал более суток: в продуктовых павильонах и торговом центре «На Пушкина» не было света, и предпринимателям пришлось закрыть торговые точки. Рынок оказался обесточен из-за пожара, который произошел на трансформаторной подстанции, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в понедельник поздно вечером на трансформаторной подстанции, расположенной около парка имени Гайдара, случилось возгорание. Тогда без света остались дома на улицах Дикопольцева, Гайдара, Льва Толстого и Ленинградской. Той же ночью большинству потребителей восстановили электроснабжение, однако Центральный рынок остался обесточенным.

Электроэнергии здесь не было более суток. Торговля в это время не шла, а предприниматели пытались спасти товар. У некоторых торговцев испортились ягоды и молочные продукты.

«Нам пришлось вывозить мороженое, которым мы торгуем. Пришлось приглашать машину для этого. То же самое с тортами, потому что они скоропортящиеся. Это очень объемная работа и большие убытки», — рассказала одна из продавцов.

И предприниматели, и администрация рынка неоднократно звонили в энергетическую компанию.

«Авария случилась во внешних электрических сетях — на подстанции, наше оборудование все в исправном состоянии. Мы в любой момент готовы были принять электричество от города, — говорит главный инженер Центрального рынка Вадим Воропаев. — В течение последних суток нас обещали подключить практически каждые три часа. В итоге напряжение подали [сегодня] в 10:32 по одной кабельной высоковольтной линии».

Всего на Центральном рынке работают полторы тысячи предпринимателей. Ущерб от простоя исчисляется миллионами рублей.

«Ущерб по арендной плате, который они сейчас предъявят мне, чтобы я им сделала перерасчет, в среднем будет около 5 млн рублей. Я не говорю о тех федеральных арендаторах, которые пришлют нам претензии отдельно. Тут убытки будут значительные», — сказала гендиректор Центрального рынка Светлана Ушакова.