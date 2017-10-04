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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Пермгорэлектротранс» сократит штат водителей на 10%

МУП «Пермгорэлектротранс» сокращает 30 водителей трамвая и 35 водителей троллейбуса.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба предприятия, сокращение штата работников связано с пересмотром маршрутной сети.

«МУП “Пермгорэлектротранс” организует маршрутную сеть в соответствии с потребностями жителей города и на основе данных электронного учета пассажиропотока. Так, запланирована организация пересадочной маршрутной сети и соответствующая синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспортные единицы не следовали на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а равномерно были распределены по всей сети. Данные мероприятия позволяют снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — говорится в сообщении ПГЭТ. В настоящее время в штате предприятия работает около 600 водителей.

На предприятии подчеркивают, что сокращение персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. Так, о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работники предупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме того, увольняемым работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. На период трудоустройство также сохраняется за работником средний месячный заработок на период трудоустройства, но не больше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В МУП «Пермгорэлектротранс» входят два трамвайных и одно троллейбусное депо. Подвижной состав МУП обслуживает девять троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов. Предприятие занимает около 17% рынка пассажирских перевозок Перми.

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