«Пермгорэлектротранс» сократит штат водителей на 10%

«МУП “Пермгорэлектротранс” организует маршрутную сеть в соответствии с потребностями жителей города и на основе данных электронного учета пассажиропотока. Так, запланирована организация пересадочной маршрутной сети и соответствующая синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспортные единицы не следовали на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а равномерно были распределены по всей сети. Данные мероприятия позволяют снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — говорится в сообщении ПГЭТ. В настоящее время в штате предприятия работает около 600 водителей.



На предприятии подчеркивают, что сокращение персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. Так, о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работники предупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме того, увольняемым работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. На период трудоустройство также сохраняется за работником средний месячный заработок на период трудоустройства, но не больше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).



В МУП «Пермгорэлектротранс» входят два трамвайных и одно троллейбусное депо. Подвижной состав МУП обслуживает девять троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов. Предприятие занимает около 17% рынка пассажирских перевозок Перми.