Ремонт надземного перехода на проспекте Стачки начали в Ростове
Ремонт надземного пешеходного перехода на проспекте Стачки начался донской столице.
Ремонт надземного пешеходного перехода на проспекте Стачки начался донской столице.
Как сообщает городской департамент автодорог, ремонт перехода — плановый.
В настоящее время начался демонтаж покрытия пешеходного перехода, его металлоконструкции очищают от ржавчины.
В течение недели планируется приступить к их усилению.
В ходе ремонта планируется также заменить плиты перекрытия, устроить антискользящее покрытие, установить новые перила и покрасить переход.
Работы предполагается завершить к декабрю.