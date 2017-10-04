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17:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ремонт надземного перехода на проспекте Стачки начали в Ростове

Ремонт надземного пешеходного перехода на проспекте Стачки начался донской столице.

Как сообщает городской департамент автодорог, ремонт перехода — плановый.

В настоящее время начался демонтаж покрытия пешеходного перехода, его металлоконструкции очищают от ржавчины.

В течение недели планируется приступить к их усилению.

В ходе ремонта планируется также заменить плиты перекрытия, устроить антискользящее покрытие, установить новые перила и покрасить переход.

Работы предполагается завершить к декабрю.

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