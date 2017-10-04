Ремонт моста на Киевской затягивается, обустройство тротуаров отменяется

Источник: Новый Калининград

Из-за этих допработ не хватит средств на обустройство тротуаров, а сроки ремонта сдвигаются.

«Пока беда этого моста — что опять переходных плит не оказалось. Вообще это уникальная ситуация, что уже на пятом мостовом сооружении у нас нет переходных плит, которые по технологии любого моста должны быть. А это очень серьезно влияет на безопасность, на быстрое изнашивание любого мостового перехода», — сказал мэр журналистам.

Он отметил, что проект ремонта моста придется корректировать. «Работы останавливать не будем, потому что у нас определенная сумма выделена на ремонт моста. Мы внутри этой суммы не будем делать тротуары, границы немного подправим, входную группу, а остальные деньги направим как раз на переходные плиты с одной и с другой стороны» — сказал Ярошук.

Внезапные допработы увеличат и сроки проведения работ, сказал градоначальник. Но при этом выразил надежду, что подрядчику удастся избежать отставания. «Сейчас мы посоветовались с подрядчиком, если будет работать активно, то до 15 ноября (как обычно у нас мосты сдаются) мы успеем сделать и открыть движение на этом мосту. Потому что вы знаете, эти работы… 28 дней на этом мосту должен отстояться бетон, переходные плиты», — сказал Ярошук журналистам. по его словам, погода на ремонт моста не повлияет.