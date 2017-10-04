Поднимут ли в Молдове тариф на горячую воду

В настоящее время тариф формируется из двух составляющих: стоимости кубометра воды, поставляемой потребителю, и затрат на его подогрев. Профильное ведомство предлагает расширить этот список. В Минэкономике считают, что в тариф на горячую воду дополнительно надо включить потери, которые происходят через тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, а также теплоэнергию, затрачиваемую на обогрев сушилок для полотенец и теплых полов.