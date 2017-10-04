Количество авиарейсов из Ростова в Екатеринбург увеличат до пяти в неделю

Отправиться из Ростова в столицу Урала можно будет ежедневно, кроме вторника и субботы. Сразу три авиакомпании будут обслуживать это направление в осенне-зимний период 2017/2018.

С 29 октября маршрут добавит авиакомпания «Азимут». Перевозчик будет выполнять рейсы по средам и воскресеньям. Компания «Уральские авиалинии» с 30 октября откроет авиасообщение между Ростовом и Екатеринбургом по понедельникам и пятницам. Со 2 ноября полеты между городами по четвергам начнет выполнять авиакомпания NordStar. Продажи авиабилетов на новые рейсы уже открыты.