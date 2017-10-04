«Нижегородская ярмарка» заплатит 700 тыс. руб. штрафа за нарушения закона о закупках

Согласно сообщению, на протяжении длительного времени при формировании сведений по закупкам в единой информационной системе ярмарка не публиковала всю необходимую документацию о проведении закупки. При этом размещение таких данных предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ N223).

Нижегородское УФАС возбудило восемь административных дел в отношении ЗАО «Нижегородская ярмарка». По результатам рассмотрения дел УФАС в июле вынесло постановления о привлечении компании к административной ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии с ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафа по восьми делам составила 800 тыс. рублей.