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12:19 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре ремонт дорог завершен на 16 участках

Краснодар. 4 окт. — Новая Кубань. Накануне в администрации Краснодара заместитель начальника городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов и директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов провели встречу с журналистами.

Мероприятие было приурочено к закрытию на капитальный ремонт улицы Тургенева — одной из ключевых магистралей краевой столицы. В связи с тем, что ремонтные работы параллельно будут идти и на полностью перекрытом для движения Садовом путепроводе, транспортная ситуация в городе усугубится. Как подтвердили в мэрии, ремонты на обоих участках завершатся лишь в следующем году — улицу Тургенева обещают отреставрировать в апреле 2018 года, Садовый путепровод — в мае-июне 2018 года.

 — Такого масштабного закрытия магистральных улиц в Краснодаре ещё не было. Закрытие участка ул. им. Тургенева «наложится» на закрытие Садового путепровода. Безусловно, дорожно-транспортная ситуация существенно осложнится. Даже при том, что разработаны объездные пути и другие меры, очевидно, что качественно перенаправить потоки так, чтобы не возникало заторовых ситуаций, не получится. Все мы заинтересованы в том, чтобы работы шли по графику и были завершены как можно скорее. Со своей стороны будем делать для этого все необходимое, — прокомментировал Архипов.

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов подробно рассказал о капитальном ремонте улицы Тургенева. Так, участок от улицы Северной до улицы Бабушкина будет закрыт в ночь на 9 октября. Как уточнил Аганов, собственно устройство дорожного покрытия составит только 10−15 процентов от всех планируемых работ. Большая их часть — это перенос коммуникаций из-под проезжей части и укладка нового ливневого коллектора диаметром 1200 мм, залегающего на глубине 6 метров.

 — Предстоит полностью разобрать основание дороги, вырыть котлованы для переукладки ливневого коллектора, которые займут практически всю проезжую часть. Изымаемый грунт будет складироваться рядом, для чего также потребуется место. Затем сделают уплотнение под основание дороги. Таким образом, проезд любого транспорта на всем участке капитального ремонта будет невозможен, — объяснил представитель «Единой службы заказчика».

Аганов добавил, что во время ремонтных дорог, как и в предыдущие годы, будет ограничен въезд со всех направлений в район ул. им. Тургенева большегрузного транспорта, следующего транзитом через Краснодар. Для этого установят соответствующие запрещающие знаки.

Аганов также сообщил, что из 47 ремонтируемых в городе участков 16 полностью готовы и приняты, работы на еще 7 участках будут завершены в ближайшее время, остальные дороги, ремонтируемые в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будут сданы до конца октября, кроме выше названного Садового путепровода, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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