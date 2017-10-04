Делегация ЕБРР провела переговоры с руководством Мининфокома

Узбекская сторона рассказала о развитии информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане.
Представители Мининфокома озвучили предложения по приоритетным направлениям сотрудничества с ЕБРР, и т. ч. по вопросам увеличения скорости доступа к международным сетям, развития широкополосного доступа и волоконно-оптических сетей.
Делегация ЕБРР получила информацию о недавно созданном Инновационном центре имени Мирзо Улугбека.
Узбекская сторона предложила сотрудничество по привлечению инвестиций и «ноу-хау» для создания экосистемы венчурного капитала и поддержки IT-стартапов в рамках этого центра.
Со стороны ЕБРР была представлена информация о возобновлении сотрудничества банка с Республикой Узбекистан после подписания Меморандума о взаимопонимании с Правительством Узбекистана в марте.
ЕБРР в своей деятельности сосредоточен на поддержке частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
В части инфраструктурных проектов ЕБРР начал работу над проработкой проектов в сферах коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, есть заинтересованность во взаимодействии в сфере ИКТ.
Достигнута договоренность продолжить консультации на уровне экспертов для проработки и согласования взаимоприемлемых и взаимовыгодных форм инвестиционного сотрудничества.
На встрече был представлен назначенный руководитель Представительства ЕБРР в Узбекистане — Алкис Дракинос, гражданин Греции.