Делегация ЕБРР провела переговоры с руководством Мининфокома

Источник: Uzdaily.uz

Узбекская сторона рассказала о развитии информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане.

Представители Мининфокома озвучили предложения по приоритетным направлениям сотрудничества с ЕБРР, и т. ч. по вопросам увеличения скорости доступа к международным сетям, развития широкополосного доступа и волоконно-оптических сетей.

Делегация ЕБРР получила информацию о недавно созданном Инновационном центре имени Мирзо Улугбека.

Узбекская сторона предложила сотрудничество по привлечению инвестиций и «ноу-хау» для создания экосистемы венчурного капитала и поддержки IT-стартапов в рамках этого центра.

Со стороны ЕБРР была представлена информация о возобновлении сотрудничества банка с Республикой Узбекистан после подписания Меморандума о взаимопонимании с Правительством Узбекистана в марте.

ЕБРР в своей деятельности сосредоточен на поддержке частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

В части инфраструктурных проектов ЕБРР начал работу над проработкой проектов в сферах коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, есть заинтересованность во взаимодействии в сфере ИКТ.

Достигнута договоренность продолжить консультации на уровне экспертов для проработки и согласования взаимоприемлемых и взаимовыгодных форм инвестиционного сотрудничества.