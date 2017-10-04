Юристы и экономисты теряют востребованность

Наибольший объем приходится на Алматы (23 млрд тг, -5% год-к-году) и Астану (5,66 млрд тг, сразу -27,9% за год).

Регион, показавший наиболее активный рост спроса на юридические и бухгалтерские услуги, — Актюбинская область: сразу в 2,4 раза, до 285,35 млн тенге.

На консультации адвокатов, услуги нотариусов и прочую деятельность в области права пришлось 36,8% от услуг в секторе: 12,14 млрд тенге, -27,7% за год. Из них в сельской местности было оказано всего 0,7% услуг.

Еще 63,2% пришлось на услуги бухгалтерии, финансового аудита, составления счетов и прочей подобной деятельности: 20,82 млрд тенге, +5,4% за год. Из них на село пришлось всего 0,4%, причем объем услуг, оказанных в сельской местности, сократился на 5,2% за год.

Заработные платы в сфере права и бухучета также сократились — на 7,2% за год, до 264,2 тыс. тенге. Причем покупательская способность заработных плат в секторе сократилась сразу на 13,8%.

Примечательно, что ранее оплата труда в секторе стабильно росла — так, по итогам 2016 года она составляла 275,9 тыс. тенге, на 13,1% больше, чем в 2015. Это превышало среднемесячную номинальную зарплату в целом по РК сразу на 93,1%.