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11:49 (мск), источник: Actualitati.md

Закупки медучреждений Молдовы признаны нелегальными

Результаты нескольких тендеров на закупку медикаментов и оборудования признаны незаконными. Отмечается, что нарушения заключаются в неверном оформлении конкурсной документации.

Источник: Actualitati.md

Жалобы об ошибках во время проведения тендеров поступили в Национальное агентство по разрешению споров от экономических агентов участников.

Главным образом, проблема заключалась в том, что организаторы аукциона не указывали технические параметры желаемого оборудования, а только его название, бренд или марку, пишет bloknot-moldova.md. Подобная ошибка была допущена в документах на закупку товара в Ниспоренах.

Схожая ситуация произошла в Бричанской районной больнице в технической документации на участие в тендере были прямо указаны производитель и страна, в которой изготавливается товар.

Неладное в ходе проверок было обнаружено и в тендере, организованном клинической психиатрической больницей, победила компания, предложившая товары по более высоким ценам. НАРС пришел к выводу, что ни одна из компаний не предложила продукцию, соответствующую техническим характеристикам, поэтому тендер был отменен.

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