Закупки медучреждений Молдовы признаны нелегальными

Источник: Actualitati.md

Жалобы об ошибках во время проведения тендеров поступили в Национальное агентство по разрешению споров от экономических агентов участников.

Главным образом, проблема заключалась в том, что организаторы аукциона не указывали технические параметры желаемого оборудования, а только его название, бренд или марку, пишет bloknot-moldova. md. Подобная ошибка была допущена в документах на закупку товара в Ниспоренах.

Схожая ситуация произошла в Бричанской районной больнице в технической документации на участие в тендере были прямо указаны производитель и страна, в которой изготавливается товар.