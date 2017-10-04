Закупки медучреждений Молдовы признаны нелегальными
Результаты нескольких тендеров на закупку медикаментов и оборудования признаны незаконными. Отмечается, что нарушения заключаются в неверном оформлении конкурсной документации.
Результаты нескольких тендеров на закупку медикаментов и оборудования признаны незаконными. Отмечается, что нарушения заключаются в неверном оформлении конкурсной документации.
Жалобы об ошибках во время проведения тендеров поступили в Национальное агентство по разрешению споров от экономических агентов участников.
Главным образом, проблема заключалась в том, что организаторы аукциона не указывали технические параметры желаемого оборудования, а только его название, бренд или марку, пишет
Схожая ситуация произошла в Бричанской районной больнице в технической документации на участие в тендере были прямо указаны производитель и страна, в которой изготавливается товар.
Неладное в ходе проверок было обнаружено и в тендере, организованном клинической психиатрической больницей, победила компания, предложившая товары по более высоким ценам. НАРС пришел к выводу, что ни одна из компаний не предложила продукцию, соответствующую техническим характеристикам, поэтому тендер был отменен.