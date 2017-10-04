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11:55 (мск), источник: УралПолит.ру

Улицу Коммунистическую в Екатеринбурге перекроют на три недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Специалисты на три недели перекроют движение транспорта на улице Коммунистической в Екатеринбурге для подключения к холодной воде жилого дома.

ЕМУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Коммунистической от дома № 6 до дома № 51, сообщается на информационном портале города.

«Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября» — говорится в сообщении.

Транспорт направят в объезд по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.

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