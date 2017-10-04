Сенат одобряет: притон разогнать, квартиру оставить собственнику

Это касается и имущества, которое фигурирует в уголовных делах о содержании притонов.

Если раньше квартиру конфисковали независимо от того, что притон устроил квартиросъемщик, то сейчас вводится запрет на конфискацию имущества лиц, которые не являются участниками преступления.