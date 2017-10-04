Сенат одобряет: притон разогнать, квартиру оставить собственнику
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат) на пленарном заседании утвердил поправки в законодательство, которые запрещают конфискацию имущества.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат) на пленарном заседании утвердил поправки в законодательство, которые запрещают конфискацию имущества.
Это касается и имущества, которое фигурирует в уголовных делах о содержании притонов.
«В связи с этим проект служит обеспечению гарантий частной собственности и усилению защиты прав собственности, в частности, предотвращению конфискации использованного при совершении преступления имущества лиц, не являющихся участниками преступления».