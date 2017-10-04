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12:39 (мск), источник: Sputnik

Сенат одобряет: притон разогнать, квартиру оставить собственнику

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат) на пленарном заседании утвердил поправки в законодательство, которые запрещают конфискацию имущества.

Источник: Sputnik

Это касается и имущества, которое фигурирует в уголовных делах о содержании притонов.

Если раньше квартиру конфисковали независимо от того, что притон устроил квартиросъемщик, то сейчас вводится запрет на конфискацию имущества лиц, которые не являются участниками преступления.

«В связи с этим проект служит обеспечению гарантий частной собственности и усилению защиты прав собственности, в частности, предотвращению конфискации использованного при совершении преступления имущества лиц, не являющихся участниками преступления».

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