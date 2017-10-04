Власти Прикамья ведут переговоры с «Мотовилихинскими заводами» об аренде УДС «Молот»

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», правительство края достигло соглашения с «Пермэнергосбытом» о прямой плате за свет до конца 2018 года, чтобы исключить срыв матчей хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и БК «Парма». Также региональное министерство спорта ведет переговоры с владельцем дворца — ПАО «Мотовилихинские заводы» о передаче здания в аренду. Стоимость арендных платежей может составить 2,7 млн руб. в месяц.