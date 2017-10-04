С 5 октября ограничивается движение грузовиков на трассе «Уфа-Аэропорт»

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения капитального ремонта дороги «Уфа-Аэропорт» с 5 октября по 1 декабря ограничивается движение грузового автотранспорта на участке от поста КПМ до моста через реку Белая на въезде в город.