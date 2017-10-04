С 5 октября ограничивается движение грузовиков на трассе «Уфа-Аэропорт»
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие перевозку асфальтобетонных смесей, подчеркнули в
Дорожные службы приносят свои извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и призывают автомобилистов проявить понимание, соблюдать требования дорожных указателей, а также заранее выбирать альтернативные маршруты движения.