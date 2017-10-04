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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси появилась вышка связи на солнечных батареях

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили первую вышку связи на энергии солнца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мобильного оператора velcom.

Источник: БЕЛТА

Базовую станцию построили в Любанском районе Минской области рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. Отсутствие электросетей, которые обычно питают вышки мобильной связи, компенсировали энергией солнца. Оборудование работает от гибридной электростанции, которая включает в себя солнечные панели, промышленные аккумуляторы и дизель-генератор.

Мини-станция может суммарно выдавать до 14 киловатт электроэнергии. Солнечная энергия также используется для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Батареи рассчитаны на длительный срок эксплуатации и не боятся перепадов температур. Благодаря им мачта связи будет работать в ночное время и пасмурную погоду. Без подзарядки они смогут питать базовую станцию в течение 8 часов.

Зимой при дефиците солнечного света будет автоматически включаться дизель-электростанция. В остальные сезоны года вышка мобильной связи сможет обходиться возобновляемой энергией от солнечных батарей, сообщили в пресс-службе.

Технологически базовая станция поддерживает стандарты GSM и 3G, в том числе UMTS-900.

Если опыт работы тестового объекта будет успешным, он будет применен более широко, отметили в velcom.

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