В Беларуси появилась вышка связи на солнечных батареях
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили первую вышку связи на энергии солнца, сообщили БЕЛТА в
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили первую вышку связи на энергии солнца, сообщили БЕЛТА в
Базовую станцию построили в Любанском районе Минской области рядом с местом строительства Нежинского
Зимой при дефиците солнечного света будет автоматически включаться
Технологически базовая станция поддерживает стандарты GSM и 3G, в том числе UMTS-900.
Если опыт работы тестового объекта будет успешным, он будет применен более широко, отметили в velcom.