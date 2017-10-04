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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевой парламент закупит 200 сувенирных панно

Законодательное собрание Пермского края объявило о проведении запроса котировок на изготовление двух видов панно: «Герб Пермского края» и «Флаг Пермского края».

Максимальная стоимость контракта — 474 тыс. руб. Заявки принимаются до 12 октября.

Согласно техническому заданию, заказчик должен представить не менее двух вариантов макета панно с флагом и гербом. Они будут изготовлены из латуни. Размер панно — 15×21 см. предполагается изготовление 100 экземпляров каждого вида.

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