Краевой парламент закупит 200 сувенирных панно
Законодательное собрание Пермского края объявило о проведении запроса котировок на изготовление двух видов панно: «Герб Пермского края» и «Флаг Пермского края».
Законодательное собрание Пермского края объявило о проведении запроса котировок на изготовление двух видов панно: «Герб Пермского края» и «Флаг Пермского края».
Максимальная стоимость контракта — 474 тыс. руб. Заявки принимаются до 12 октября.
Согласно техническому заданию, заказчик должен представить не менее двух вариантов макета панно с флагом и гербом. Они будут изготовлены из латуни. Размер панно — 15×21 см. предполагается изготовление 100 экземпляров каждого вида.