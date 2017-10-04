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12:52 (мск), источник: Newslab.ru

Европейский банк реконструкции и развития уйдет из Красноярска

Красноярский офис ЕБРР закроется в 2018 году.

Красноярский офис Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), расположенный на ул. Весны, 3а, закроется в 2018 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на старшего советника банка в странах Восточной Европы и Кавказа Антона Усова.

Помимо этого будут закрыты еще четыре офиса банка — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре.

Причиной закрытие этих отделений стало отсутствие для ЕБРР целесообразности сохранения такой сети в России — программа поддержки малого бизнеса в регионах, реализуемая с участием банка заканчивается в этом года, а активное инвестирование, приостановленное еще в 2014 году, так и не возобновилось.

При этом, офисы в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать. В ЕБРР уверены, что их вполне хватит для обслуживания существующего портфеля проектов, объем которого оценивается в 3,7 млрд евро.

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