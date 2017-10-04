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12:53 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Линёво станет первой новосибирской заявкой на статус ТОСЭР

Документы в Минэкономразвития РФ предполагается отправить на следующей неделе.

Заявка новосибирского поселка Линёво на получение статуса территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) будет подана властями Новосибирской области в Минэкономразвития РФ на следующей неделе.

Об этом сегодня на встрече с руководителем федерального «Фонда развития моногородов» Ильей Кривоговым сообщил заместитель гендиректора «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Вячеслав Радионов.

По мнению господина Радионова, это ускорит реализацию инвестиционных проектов компаний «Обувь России» и «Мир авто», которые запланированы в Линёво в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». В свою очередь, директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг подчеркнул, что получение такого статуса даст инвестору дополнительные юридические гарантии.

«Мы не очень доверяем государству», — признался господин Юнг.

Илья Кривогов посоветовал не затягивать с подачей заявки. Он напомнил, что накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы о придании статуса ТОСЭР четырем моногородам.

Таким образом, число населенных пунктов, получивших особый статус, достигло 25.

«В следующем году окно возможностей может закрыться», — предупредил господин Кривогов.

По его мнению, приостановить программу могут под давлением Минфина РФ до тех пор, пока схема ТОСЭР не продемонстрирует экономическую эффективность. С другой стороны, отметил глава «Фонда развития моногородов», Новосибирская область — один из немногих регионов, к которым у фонда нет претензий в ходе реализации проекта «Комплексное развитие моногородов».

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что заявки, касающиеся Линёво и поселка Горный в Тогучинском районе, будут направлены в Минэкономразвития РФ до конца августа.

Сегодня глава Тогучинского района Сергей Пыхтин подтвердил, что Горный будет претендовать на статус ТОСЭР. В поселке уже подготовлена площадка для производства стройматериалов из композитных смесей, по инновационным технологиям. К этому проекту проявили интерес инвесторы из Германии и КНР.

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