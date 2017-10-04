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16:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове на «Айс-Арене» установят телескопические трибуны

Из резервного фонда правительства Ростовской области выделят более 15 млн рублей на покупку телескопических трибун в ледовом комплексе «Айс-Арена». Такое распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

В «Айс-Арене» установят трибуны с мягкими сиденьями на 442 места.

Как сообщали Юга.ру, летом ростовский Дворец спорта закрыли на реконструкцию до 2019 года. Из-за этого хоккейному клубу «Ростов» пришлось сменить домашнюю площадку. В июле руководство клуба решало вопрос с переездом в Краснодар, но в итоге «кондоры» переместились на «Айс-Арену», которая не была предназначена для проведения игр — на ней не было зрительских трибун.

Ледовый комплекс построили за счет частных инвесторов и открыли в 2015 году, его стоимость составила 450 млн рублей. В эксплуатацию ввели только первую очередь комплекса — ледовый каток и административное здание с помещениями для спортсменов, раздевалками и гимнастическими залами. Планируется достроить вторую очередь, где будет ледовый каток и трибуны на 1 тыс. мест.

На территории «Айс-Арены» находится СДЮСШОР № 6, где занимаются детские группы по хоккею и фигурному катанию, а также тренируется несколько любительских хоккейных команд, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Напомним, в прошлом сезоне ХК «Ростов» выиграл Кубок Федерации и занял первое место в первенстве Всероссийской хоккейной лиги.

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