В Ростове на «Айс-Арене» установят телескопические трибуны

В «Айс-Арене» установят трибуны с мягкими сиденьями на 442 места.

Как сообщали Юга.ру, летом ростовский Дворец спорта закрыли на реконструкцию до 2019 года. Из-за этого хоккейному клубу «Ростов» пришлось сменить домашнюю площадку. В июле руководство клуба решало вопрос с переездом в Краснодар, но в итоге «кондоры» переместились на «Айс-Арену», которая не была предназначена для проведения игр — на ней не было зрительских трибун.

Ледовый комплекс построили за счет частных инвесторов и открыли в 2015 году, его стоимость составила 450 млн рублей. В эксплуатацию ввели только первую очередь комплекса — ледовый каток и административное здание с помещениями для спортсменов, раздевалками и гимнастическими залами. Планируется достроить вторую очередь, где будет ледовый каток и трибуны на 1 тыс. мест.

На территории «Айс-Арены» находится СДЮСШОР № 6, где занимаются детские группы по хоккею и фигурному катанию, а также тренируется несколько любительских хоккейных команд, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.