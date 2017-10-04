«Тунеядцам» предложат платить за некоторые ЖКУ по себестоимости
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Лица, не занятые в экономике, должны оплачивать некоторые
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Лица, не занятые в экономике, должны оплачивать некоторые
Новая редакция декрета была представлена на рассмотрение президенту на этой неделе. Над ним работала межведомственная рабочая группа, которая сформировала основные положения декрета. Ранее в Минтруда сообщали, что декрет обретет не только новый смысл, но и название, и будет называться «О содействии занятости».
Предполагается, что до 1 ноября 2017 года в Беларуси будет создана база данных лиц, которые будут считаться не занятыми в экономике, сообщил Sputnik источник в междвемственной группе.
Эта база будет постоянно корректироваться. Кроме того, ежегодно будет определяться перечень территорий, где особенно напряженная ситуация на рынке труда.
«Цель декрета — создать условия, чтобы гражданин был заинтересован в легальном трудоустройстве и платил налоги. Если же он, несмотря на все усилия властей, не проявляет к этому интереса, власти вправе пойти на то, чтобы некоторые государственные услуги оказывались ему за полную стоимость», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, одно из условий касается введения с 1 января 2019 года для таких лиц полной оплаты за некоторые виды
Также предусматривается, что власти будут индивидуально подходить к каждому, кто по тем или иным причинам не работает. Одно из предложений содержит норму, по которой человека могут вызвать в местные исполнительные органы власти и потребовать объяснений.
Еще одно предложение в документе касается «мероприятий по ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни».
В проекте декрета также содержится норма, по которой гражданин сможет доказать, что находится в трудной жизненной ситуации. В этом случае ему могут разрешить не платить за ЖКУ по полной себестоимости.
Ранее органы госуправления предлагали для «тунеядцев» сделать платными некоторые госуслуги, в том числе обслуживание в поликлиниках по месту жительства.