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13:01 (мск), источник: Sputnik.by

«Тунеядцам» предложат платить за некоторые ЖКУ по себестоимости

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Лица, не занятые в экономике, должны оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам, такое предложение содержится в проекте обновленного декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Источник: РИА "Новости"

Новая редакция декрета была представлена на рассмотрение президенту на этой неделе. Над ним работала межведомственная рабочая группа, которая сформировала основные положения декрета. Ранее в Минтруда сообщали, что декрет обретет не только новый смысл, но и название, и будет называться «О содействии занятости».

Предполагается, что до 1 ноября 2017 года в Беларуси будет создана база данных лиц, которые будут считаться не занятыми в экономике, сообщил Sputnik источник в междвемственной группе.

Эта база будет постоянно корректироваться. Кроме того, ежегодно будет определяться перечень территорий, где особенно напряженная ситуация на рынке труда.

«Цель декрета — создать условия, чтобы гражданин был заинтересован в легальном трудоустройстве и платил налоги. Если же он, несмотря на все усилия властей, не проявляет к этому интереса, власти вправе пойти на то, чтобы некоторые государственные услуги оказывались ему за полную стоимость», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, одно из условий касается введения с 1 января 2019 года для таких лиц полной оплаты за некоторые виды жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые субсидируются государством.

На данный момент это могут быть услуги по отоплению и газоснабжению жилых помещений, однако перечень этих услуг еще требует уточнения.

Также предусматривается, что власти будут индивидуально подходить к каждому, кто по тем или иным причинам не работает. Одно из предложений содержит норму, по которой человека могут вызвать в местные исполнительные органы власти и потребовать объяснений.

Еще одно предложение в документе касается «мероприятий по ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни».

В проекте декрета также содержится норма, по которой гражданин сможет доказать, что находится в трудной жизненной ситуации. В этом случае ему могут разрешить не платить за ЖКУ по полной себестоимости.

На данный момент декрет не подписан, поэтому нельзя однозначно сказать, будут ли приняты все эти включенные в него нормы.

Ранее органы госуправления предлагали для «тунеядцев» сделать платными некоторые госуслуги, в том числе обслуживание в поликлиниках по месту жительства.

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