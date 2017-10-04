Отопительный сезон-2017: тепло получили все жилые дома в НСО
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В регионе готовы к
— В условиях длительной и холодной зимы, характерной для Сибири, вопрос безаварийной работы систем отопления особенно важен, — сказал губернатор.
Для устранения замечаний Сибирского управления Ростехнадзора приобретены и установлены на коммунальных котельных 42 установки химводоподготовки, три стационарных источника резервного электроснабжения в Здвинском и Мошковском районах.
На подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов направлено из средств местных бюджетов и коммунальных предприятий 2,4 млрд рублей, на формирование аварийного запаса
Нормативный запас твердого топлива на отопительный период 2017/2018 года составляет 194,6 тыс. тонн.
Согласно распоряжениям муниципальных поселений и городских округов Новосибирской области, отопительный период в большей части региона начат с 15 сентября 2017 года.
Добавим, что селянам, чьи дома не подключены к системе центрального отопления, проблему подготовки к отопительному сезону приходится решать собственными силами. Так, деньги на дрова и уголь жители Болотного Новосибирской области собирают целый год. Пенсионеры откладывают от пенсии понемногу, чтобы летом купить топливо. Малоимущим помогают социальные службы — выделяют средства на ремонт печей. За работу необходимо заплатить 30 тыс. рублей, и многим такие услуги не по карману.