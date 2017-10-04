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13:23 (мск), источник: VN.ru

Отопительный сезон-2017: тепло получили все жилые дома в НСО

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области готовы к отопительному сезону. На подготовку к нему ушло более трех миллиардов рублей.

В регионе готовы к осенне-зимнему периоду 15,7 тыс. жилых домов, 1234 котельных, 4078 км тепловых сетей, 10,4 тыс. км водопроводных сетей. Капитально отремонтировано 113 отопительных котлов, 99,5 км тепловых сетей, 119 км водопроводных сетей, рассказали в правительстве Новосибирской области.

— В условиях длительной и холодной зимы, характерной для Сибири, вопрос безаварийной работы систем отопления особенно важен, — сказал губернатор.

Для устранения замечаний Сибирского управления Ростехнадзора приобретены и установлены на коммунальных котельных 42 установки химводоподготовки, три стационарных источника резервного электроснабжения в Здвинском и Мошковском районах.

На подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов направлено из средств местных бюджетов и коммунальных предприятий 2,4 млрд рублей, на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов — 135 млн рублей. Из бюджета Новосибирской области на подготовку к отопительному периоду, оплату задолженности за топливно-энергетические ресурсы муниципальным образованиям Новосибирской области выделено 856 млн рублей.

Нормативный запас твердого топлива на отопительный период 2017/2018 года составляет 194,6 тыс. тонн.

Согласно распоряжениям муниципальных поселений и городских округов Новосибирской области, отопительный период в большей части региона начат с 15 сентября 2017 года.

Добавим, что селянам, чьи дома не подключены к системе центрального отопления, проблему подготовки к отопительному сезону приходится решать собственными силами. Так, деньги на дрова и уголь жители Болотного Новосибирской области собирают целый год. Пенсионеры откладывают от пенсии понемногу, чтобы летом купить топливо. Малоимущим помогают социальные службы — выделяют средства на ремонт печей. За работу необходимо заплатить 30 тыс. рублей, и многим такие услуги не по карману.

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