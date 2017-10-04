Десятки жилых домов, в том числе детсады и школы, остаются без отопления в челябинском Троицке
4 октября.
4 октября.
В частности, тепла нет в шести детских садах и четырех школах. В настоящее время социальные учреждения обеспечены электрообогревателями. Также в город дополнительно будут направлены электрообогреватели для учреждений социальной сферы.
Как отметил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль, слова которого приводятся в сообщении, до конца недели Троицк будет обеспечен теплом.
«К работе в Троицке приступило четыре аварийные бригады МУП ЧКТС. В сетях выявлено восемь порывов, все они в настоящий момент устраняются. Худший сценарий предусматривает поэтапный запуск тепла в течение
Он также отметил, что для обеспечения теплом многоквартирного дома, семи частных домов и спортивной школы, которые отапливались котельной бывшей хлебокомбината, привлечена передвижная котельная из Копейска, которая приступит к работе.
По словам замглавы региона, причиной аварий стал износ теплотрассы
По данным
По данным гидрометцентра, в настоящее время в Троицке плюс 2 градуса. Ночью температура воздуха опускается до минус 6 градусов. Ранее сообщалось, что в челябинском Троицке объявлен режим повышенной готовности к ЧС в связи с отсутствием теплоснабжения в некоторых социальных объектах.
По информации администрации Троицка, «начало отопительного сезона в центральной части города затягивается