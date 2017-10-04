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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Десятки жилых домов, в том числе детсады и школы, остаются без отопления в челябинском Троицке

4 октября. Interfax-Russia.ru — 139 многоквартирных домов и несколько социальных учреждений остаются не подключенными к отоплению в Троицке (Челябинская область), сообщается на сайте регионального правительства в среду.

В частности, тепла нет в шести детских садах и четырех школах. В настоящее время социальные учреждения обеспечены электрообогревателями. Также в город дополнительно будут направлены электрообогреватели для учреждений социальной сферы.

Как отметил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль, слова которого приводятся в сообщении, до конца недели Троицк будет обеспечен теплом.

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«К работе в Троицке приступило четыре аварийные бригады МУП ЧКТС. В сетях выявлено восемь порывов, все они в настоящий момент устраняются. Худший сценарий предусматривает поэтапный запуск тепла в течение двух-трех дней, по 30−40 домов ежедневно. Ускорение темпов запуска тепла зависит от состояния сетей и отсутствия на них новых порывов», — сказал С. Шаль.

Он также отметил, что для обеспечения теплом многоквартирного дома, семи частных домов и спортивной школы, которые отапливались котельной бывшей хлебокомбината, привлечена передвижная котельная из Копейска, которая приступит к работе.

По словам замглавы региона, причиной аварий стал износ теплотрассы из-за небрежной эксплуатации прежней обслуживающей организацией. При этом Троицкая ГРЭС полностью готова к отопительному сезону и подаст тепло в дома, когда аварии будут устранены.

По данным пресс-службы, всего в Троицке около 400 многоквартирных домов, из них к началу отопительного сезона, 28 сентября, тепло поступило в 260 домов. Затем тепло было подано еще в 41 многоквартирный дом. В 139 многоквартирных домах, неподключенных к отоплению, проживают около 20 тыс. человек.

По данным гидрометцентра, в настоящее время в Троицке плюс 2 градуса. Ночью температура воздуха опускается до минус 6 градусов. Ранее сообщалось, что в челябинском Троицке объявлен режим повышенной готовности к ЧС в связи с отсутствием теплоснабжения в некоторых социальных объектах.

По информации администрации Троицка, «начало отопительного сезона в центральной части города затягивается из-за конфликта двух организаций — единой теплоснабжающей ООО «Перспектива» и теплосетевой ЗАО «ТЭК».

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