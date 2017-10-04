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14:04 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде сразу три моста хотят открыть в день рождения Ярошука

Рабочее движение по трём калининградским мостам планируют открыть в день рождения главы города Александра Ярошука, 15 ноября 2017 года. Об этом в среду, 4 октября, рассказал журналистам мэр Калининграда.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о Высоком и Деревянном мостах и о мосте на ул. Киевской (в районе ул. Садовой). Ярошук отметил, что на Высоком мосту с 5 ноября начнётся укладка асфальта. На Деревянном сейчас идёт установка плиты, а в ближайшее время начнётся монтаж трамвайных рельсов. Что касается путепровода на ул. Киевской, то там ожидается корректировка проекта из-за отсутствия переходных плит. При активной работе подрядчика всё должно быть готово к середине следующего месяца.

«Если не будет ураганов, снегопадов, мы открываем движение сразу на трех мостах к 15 ноября», — уточнил градоначальник.

В ноябре прошлого года на день рождения главы города в Калининграде открыли движение по мосту на ул. Суворова. Годом ранее 15 ноября открыли очистные сооружения.

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