В Калининграде сразу три моста хотят открыть в день рождения Ярошука

Речь идёт о Высоком и Деревянном мостах и о мосте на ул. Киевской (в районе ул. Садовой). Ярошук отметил, что на Высоком мосту с 5 ноября начнётся укладка асфальта. На Деревянном сейчас идёт установка плиты, а в ближайшее время начнётся монтаж трамвайных рельсов. Что касается путепровода на ул. Киевской, то там ожидается корректировка проекта из-за отсутствия переходных плит. При активной работе подрядчика всё должно быть готово к середине следующего месяца.