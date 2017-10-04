Борису Дубровскому представили проект нового производства в Бакале
В Бакале планируют запустить производство гранулированного чугуна и дегалогенизированного оксида цинка из переработанных отходов металлургического производства.
В Бакале планируют запустить производство гранулированного чугуна и дегалогенизированного оксида цинка из переработанных отходов металлургического производства.
В проект планируется вложить 330 млн руб., из них 20% собственные средства инвестора, остальное — заемное финансирование. 100 млн руб. компания намерена привлечь из Фонда развития промышленности.
Новое производство позволит создать около 60 рабочих мест. В компании отмечают, что у производства хороший рыночный потенциал, в том числе экспортный.
Запустить производство планируется во второй половине 2019 года. При этом инвестор рассчитывает получить статус резидента ТОСЭР. Решение по этому вопросу губернатор примет в ближайшее время.
После запуска предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов металлургического производства. Объем налоговых поступлений в региональный бюджет будет составлять более 80 млн руб. в год.
Напомним, в июне статус резидента ТОСЭР в Бакале получило ООО «Легпром», специализирующееся на выпуске одежды.