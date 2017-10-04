Борису Дубровскому представили проект нового производства в Бакале

Бизнес-проект губернатору Челябинской области Борису Дубровскому представила компания ООО «Урал-рециклинг», сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В проект планируется вложить 330 млн руб., из них 20% собственные средства инвестора, остальное — заемное финансирование. 100 млн руб. компания намерена привлечь из Фонда развития промышленности.

Новое производство позволит создать около 60 рабочих мест. В компании отмечают, что у производства хороший рыночный потенциал, в том числе экспортный.

Запустить производство планируется во второй половине 2019 года. При этом инвестор рассчитывает получить статус резидента ТОСЭР. Решение по этому вопросу губернатор примет в ближайшее время.

После запуска предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов металлургического производства. Объем налоговых поступлений в региональный бюджет будет составлять более 80 млн руб. в год.