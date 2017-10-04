Омская мэрия назвала причины переноса Хитрого рынка на Левобережье

Как ранее сообщал «СуперОмск», известная в Омске барахолка переедет уже 14 октября — с этого дня рынок будет работать в районе остановки «Торговый город» со стороны гипермаркета «Лента».

«Торговля подержанными вещами пока будет осуществляться в выходные дни. Места будут предоставляться бесплатно. Также омичи смогут воспользоваться контейнерами для хранения оборудования и товара. Кроме того, торговцам будут обеспечены надлежащие санитарные условия. В дальнейшем, если это будет востребовано, рынок будет работать ежедневно, появятся лотки и навесы», — цитирует пресс-служба мэрии замдиректора рынка ЗАО «ОКГ» Александра Холупченко.

Он подчеркнул, что новое месторасположение имеет хорошую транспортную доступность как для посетителей, так и для торговцев. Работу рынка же на прежнем месте назвали нецелесообразной — в мэрии подчеркнули, что на Хитром рынке не соблюдали санитарные требования, торговали просроченной продукцией, контрафактными алкоголем и сигаретами, а продавцы занимали места поближе к дороге, чем подвергали опасности себя и участников движения.