Омская мэрия назвала причины переноса Хитрого рынка на Левобережье
В омской мэрии объяснили, зачем переносят Хитрый рынок с улицы Богдана Хмельницкого на Левобережье.
В омской мэрии объяснили, зачем переносят Хитрый рынок с улицы Богдана Хмельницкого на Левобережье.
Как ранее сообщал «СуперОмск», известная в Омске барахолка переедет уже 14 октября — с этого дня рынок будет работать в районе остановки «Торговый город» со стороны гипермаркета «Лента».
«Торговля подержанными вещами пока будет осуществляться в выходные дни. Места будут предоставляться бесплатно. Также омичи смогут воспользоваться контейнерами для хранения оборудования и товара. Кроме того, торговцам будут обеспечены надлежащие санитарные условия. В дальнейшем, если это будет востребовано, рынок будет работать ежедневно, появятся лотки и навесы», — цитирует
Он подчеркнул, что новое месторасположение имеет хорошую транспортную доступность как для посетителей, так и для торговцев. Работу рынка же на прежнем месте назвали нецелесообразной — в мэрии подчеркнули, что на Хитром рынке не соблюдали санитарные требования, торговали просроченной продукцией, контрафактными алкоголем и сигаретами, а продавцы занимали места поближе к дороге, чем подвергали опасности себя и участников движения.
На прежнем месте, где работал рынок, обещают установить баннеры с информацией о переезде и организовать дежурство сотрудников администрации Октябрьского округа. Желающих продолжить торговлю у улицы Богдана Хмельницкого будут ждать штрафы до 2 тысячи рублей, за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей.