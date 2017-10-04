Власти Крыма уволили главу Крымэнерго из-за недостатков в работе

Источник: Интерфакс

«До назначения Алексей Татаренков занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия», — говорится в сообщении компании.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил журналистам, что В. Плакида освобожден от должности за недостатки в работе.

«Программа по строительству сетей, например, по аэропорту “Симферополь” провалена практически в полном объеме: не было синхронизации со строителями. Документы валялись по разным кабинетам, ответственное должностное лицо — Виктор Плакида, к сожалению, палец о палец не ударил, оставаясь сторонним наблюдателем», — сказал С. Аксенов, пообещав служебное расследование.

В. Плакида руководил компанией более трех лет.

«Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма — создана в апреле 2014 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала «Крымэнерго» находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией около 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юридических лиц.