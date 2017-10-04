Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как укротить Путина: рецепт американских экспертов
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:49 (мск), источник: Интерфакс

Власти Крыма уволили главу Крымэнерго из-за недостатков в работе

4 октября. Interfax-Russia.ru — Министерство топлива и энергетики Крыма назначило гендиректором ГУП «Крымэнерго» Алексея Татаренкова, уволив с должности Виктора Плакиду, сообщила пресс-служба предприятия.

Источник: Интерфакс

«До назначения Алексей Татаренков занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия», — говорится в сообщении компании.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил журналистам, что В. Плакида освобожден от должности за недостатки в работе.

«Программа по строительству сетей, например, по аэропорту “Симферополь” провалена практически в полном объеме: не было синхронизации со строителями. Документы валялись по разным кабинетам, ответственное должностное лицо — Виктор Плакида, к сожалению, палец о палец не ударил, оставаясь сторонним наблюдателем», — сказал С. Аксенов, пообещав служебное расследование.

В. Плакида руководил компанией более трех лет.

«Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма — создана в апреле 2014 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала «Крымэнерго» находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией около 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юридических лиц.

На балансе ГУП «Крымэнерго» находятся 15 подстанций 220−330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6−10−35 кВ, 32,9 тыс. км линий электропередачи.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Александр Куцовский
Давно это надо было сделать !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
У датского изобретателя нашли видео с пытками женщин
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Два украинских пограничника пропали на границе с Россией
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь