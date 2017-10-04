Новосибирский моногород может получить статус первой в регионе ТОР в 2017 году

«Есть все основания у Линево отправить заявку на статус территории опережающего развития. Там есть не только прожекты, а конкретные инвесторы. А это ключевое условие, которое в мае этого года утвердило правительство РФ, когда у нас статус ТОРа дается не для того, чтобы потом прибежали инвесторы, а у нас сначала формируется пул инвесторов, и только потом регион формирует заявку на получение статуса ТОР. Я считаю, что коллегам надо ускоряться, чтобы успеть получить статус ТОР, так как затягивать с этим вопросом сейчас нельзя,» — отметил Кривогов.