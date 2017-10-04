Коммунальщики прочистят в Екатеринбурге 400 низовых ливневок

Ежедневно трудятся три бригады и специализированная техника. Им предстоит обеспечить проходимость ливневой канализации в низких местах уральской столицы — всего их насчитывается порядка 400. Справиться с заданием рабочие намерены через две недели.

«В составе каждой бригады есть гидродинамическая и вакуумная машины. Промывка коммуникаций осуществляется методом высокого давления струей горячей воды, подаваемой под сильным напором. Специальная насадка продвигается по трубе, размывает грунт и отгоняет его в колодец, откуда илососная машина забирает всю грязь», — говорится в сообщении.