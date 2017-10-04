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14:31 (мск), источник: ЕАН

Коммунальщики прочистят в Екатеринбурге 400 низовых ливневок

В Екатеринбурге началась осенняя работа по промывке низовых ливневых канализаций, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно трудятся три бригады и специализированная техника. Им предстоит обеспечить проходимость ливневой канализации в низких местах уральской столицы — всего их насчитывается порядка 400. Справиться с заданием рабочие намерены через две недели.

«В составе каждой бригады есть гидродинамическая и вакуумная машины. Промывка коммуникаций осуществляется методом высокого давления струей горячей воды, подаваемой под сильным напором. Специальная насадка продвигается по трубе, размывает грунт и отгоняет его в колодец, откуда илососная машина забирает всю грязь», — говорится в сообщении.

Всего в Екатеринбурге около 400 километров сетей дождевой канализации. Существует определенный регламент по ее промывке (периодичность по годам и диаметру труб). В среднем в год приводится в порядок около 80 километров ливневок.

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