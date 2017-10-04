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14:34 (мск), источник: Om1.ru

В 2019 году в Омске запустят новое современное производство катализаторов

Компания «Газпром нефть» расширяет производство и планирует занять существенную часть отечественного рынка.

До 80% рынка катализаторов каталитического крекинга России рассчитывает занять компания «Газпром нефть» к 2020 году благодаря запуску нового завода в Омске.

В настоящее время компания проектирует завод по производству катализаторов, которые используются в ключевых процессах вторичной переработки нефти, обеспечивая производство моторных топлив стандарта Евро-5. Основной объем производства придется на катализатор каткрекинга — 15 тыс. т. в год. Кроме этого, компания намерена освоить выпуск катализаторов гидропроцессов в объеме 6 тыс. т. в год.

Запуск производства планируется в третьем квартале 2019 года, через год — выход на промышленную эксплуатацию. Мощности завода позволяют удовлетворить 100% потребностей российских предприятий. Но пока компания рассчитывает к 2020 году занять до 80% рынка каталитического крекинга.

Учитывая, что подобных производств в России нет и существенную долю на рынке занимают зарубежные производители, Министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» статус национального.

Российский рынок — в приоритете. При этом в компании уверены в востребованности омской продукции не только в России, но и за рубежом.

Александр Чембулаев, генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы»:

— Мы готовы к жесткой конкуренции с глобальными производителями. Мы видим преимущества наших продуктов перед западными аналогами и уверены в их качестве.

По его словам, компания ведет переговоры с Казахстаном и другими странами СНГ по продаже им катализаторов российского производства для их нефтеперерабатывающих заводов.

Открытие нового предприятия в Омске окажет влияние и на региональную экономику. Будут созданы рабочие места, а также завод будет осуществлять налоговые выплаты в бюджет Омской области.

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