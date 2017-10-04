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14:17 (мск), источник: Sputnik

Мантуров: в 2017 году РФ импортирует из Узбекистана пряжу на $700 млн

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объяснил объемы снижения поставок хлопка из Узбекистана тем, что вместо сырья стороны будут все больше сосредотачиваться на торговле готовой продукции.

Источник: Sputnik

По словам министра, в республике все больше мощностей для переработки хлопка, поэтому Узбекистан будет переходить на торговлю готовой продукцией, в частности, пряжей.

«Поставки пряжи в РФ растут, к концу года мы планируем выйти на показатели в 700 миллионов долларов в этом сегменте. Кроме того, есть планы по организации производства военной формы и обуви, это направление видится очень перспективным», — подчеркнул Мантуров.

Ранее в рамках российско-узбекского бизнес-форума главам Минпроторга заявил, что за первые 8 месяцев товарооборот между странами вырос на 16% — до 3,1 миллиарда долларов, а по итогам 2017 года Москва и Ташкент планируют выйти на показатель в 5 миллиардов долларов.

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