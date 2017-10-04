Мантуров: в 2017 году РФ импортирует из Узбекистана пряжу на $700 млн

Источник: Sputnik

По словам министра, в республике все больше мощностей для переработки хлопка, поэтому Узбекистан будет переходить на торговлю готовой продукцией, в частности, пряжей.

«Поставки пряжи в РФ растут, к концу года мы планируем выйти на показатели в 700 миллионов долларов в этом сегменте. Кроме того, есть планы по организации производства военной формы и обуви, это направление видится очень перспективным», — подчеркнул Мантуров.