Мантуров: в 2017 году РФ импортирует из Узбекистана пряжу на $700 млн

По словам министра, в республике все больше мощностей для переработки хлопка, поэтому Узбекистан будет переходить на торговлю готовой продукцией, в частности, пряжей.
«Поставки пряжи в РФ растут, к концу года мы планируем выйти на показатели в 700 миллионов долларов в этом сегменте. Кроме того, есть планы по организации производства военной формы и обуви, это направление видится очень перспективным», — подчеркнул Мантуров.
Ранее в рамках российско-узбекского бизнес-форума главам Минпроторга заявил, что за первые 8 месяцев товарооборот между странами вырос на 16% — до 3,1 миллиарда долларов, а по итогам 2017 года Москва и Ташкент планируют выйти на показатель в 5 миллиардов долларов.