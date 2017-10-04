Екатеринбургский строительный форум научит «печатать» дома
И беречь памятники старины.
И беречь памятники старины.
В Екатеринбурге открылся IV Международный форум и выставка высотного и уникального строительства «100+Forum Russia». В работе трехдневного мероприятия участвуют 5 000 специалистов из более 15 стран мира. Корреспондент «Уралифнормбюро» ведет репортаж с места событий.
В церемонии открытия приняли участие делегация федерального Минстроя, руководители Екатеринбурга и Свердловской области. В числе почетных гостей замечены представители Госэкспертизы России, а также заместители министра строительства и ЖКХ России Елена Сиэрра и Наталья Антипина.
Приветствуя гостей и участников, Наталья Антипина назвала форум первой площадкой такого формата в стране. «Хотелось бы, чтобы Екатеринбург в федеральной строительной повестке был представлен более широко», — пожелала она.
Незадолго перед церемонией открытия
На экскурсии высокопоставленным гостям презентовали очередное уральское ноу-хау: 3D принтер для печати бетонных блоков. Разработан он на одном из екатеринбургских цементных заводов и рассчитан на быстрое и недорогое возведение индивидуального малоэтажного жилья.
Авторы новинки уверяют, что квадратный метр в «напечатанном» доме будет стоить всего 10 тысяч рублей. Первый проект такого рода начнет строиться уже в 2018 году.
Следует добавить, что в рамках форума «100+ Forum Russia» организовано 55 тематических секций, на которых выступит почти 400 спикеров. Они обсудят довольно широкий спектр тем: от проектирования инженерных систем высотных объектов до проблемы сохранения объектов памятников старины.