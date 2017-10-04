Реконструкция уфимского парка Кашкадан завершится 10 ноября
Все остальные запланированные на этот год работы по благоустройству города также завершатся к концу ноября.
Все остальные запланированные на этот год работы по благоустройству города также завершатся к концу ноября.
Такие сроки были озвучены на заседании комиссии по формированию современной городской среды, которое прошло сегодня в Правительстве республики.
Рустэм Хамитов потребовал от руководителей муниципалитетов освоить все выделенные средства и успеть провести работы по благоустройству в установленные сроки. Это необходимо для получения финансирования на следующий год.