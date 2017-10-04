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14:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Предприниматель из Польши положил глаз на Ляховичский консервный завод

Городок Ляховичи становится лидером по объему привлеченных иностранных инвестиций на душу населения, а местная промышленность — филиалами компаний из Евросоюза.

Источник: Ежедневник.by

На состоявшемся в конце сентября IV Восточном экономическом конгрессе в Белостоке польская компания Bukat, которая занимается дистрибуцией овощей и фруктов, подписала соглашение о намерениях по приобретению контрольного пакета Ляховичского консервного завода, пишет zautra.by.

Как сказано на сайте компании Bukat, она была создана в 2003 году в Мазовии Гжегожем Букато и специализируется на поставках свежих овощей и фруктов в основном в сегменте HoReCa. В числе ее клиентов около 400 компаний, включая онлайн-магазины Frisco.

В ходе переговоров отмечено, что Ляховичский консервный завод (основан в 1949 году) находится в хорошем состоянии, имеет квалифицированных сотрудников (около 200 человек), свою рыночную долю и производственную базу, но нуждается в модернизации и развитии продаж. Кроме овощных, фруктовых и томатных консервов, завод выпускает соки и имеет собственную сырьевую базу, на 165 гектарах выращивая зелень, лук, картофель, кабачки, свеклу и морковь. Акционерами Ляховичского консервного завода являются 4 юридических лица и около 800 физических лиц.

Напомним, что в начале этого года Ляховичский молочный завод, который находится в двадцатке самых прибыльных предприятий молокоперерабатывающей отрасли Беларуси, вошел в состав третьего в мире переработчика молока французской компании Groupe Lactalis. 69,3% акций белорусского завода на Белорусской валютно-фондовой бирже купила дочерняя компания французского холдинга B.S.A. International. Groupe Lactalis владеет такими брендами, как President, Galbani, Lactel, Bridel.

На территории Ляховичского района с 2009 года работает первое в Беларуси производство беконной свинины — «Белдан». Свиноводческий комплекс, в который инвестировал белорусский бизнесмен Николай Говорко, построили датские специалисты и по датским технологиям. В прошлом году Николай Говорко получил деньги Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) на возведение еще двух свиноводческих комплексов в Слонимском и Толочинском районах. Они должны быть введены в эксплуатацию в 2017 году. Объем инвестиций в новый проект оценивается в 50 млн евро.

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