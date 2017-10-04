Аэропорт Курумоч обслужил двухмиллионного пассажира

Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку самарский аэропорт преодолел в 2013 году и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Однако в 2017-м на фоне улучшения производственных показателей пассажиропоток достиг двух миллионов человек нетипично рано. К примеру, в прошлом году этот показатель был зафиксирован только в декабре. Росту пассажиропотока способствовали как появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, так и развитие востребованных внутренних рейсов.