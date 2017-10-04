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14:17 (мск), источник: НИА Самара

Аэропорт Курумоч обслужил двухмиллионного пассажира

В 2017-м на фоне улучшения производственных показателей пассажиропоток достиг двух миллионов человек нетипично рано.

Пассажиропоток международного аэропорта Курумоч преодолел отметку в два миллиона человек. Юбилейный пассажир вылетел рейсом Самара — Даламан авиакомпании Azur Air 30 сентября.

Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку самарский аэропорт преодолел в 2013 году и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Однако в 2017-м на фоне улучшения производственных показателей пассажиропоток достиг двух миллионов человек нетипично рано. К примеру, в прошлом году этот показатель был зафиксирован только в декабре. Росту пассажиропотока способствовали как появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, так и развитие востребованных внутренних рейсов.

Международный аэропорт Курумоч — крупнейший аэропорт Приволжского федерального округа. На регулярной основе полеты из Самары выполняются по 49 направлениям, среди которых 26 — внутрироссийские, 13 — международные, 10 — полеты в станы СНГ. В конце сентября аэропорт вошел в число победителей Евразийской премии в области региональных авиаперевозок, сообщает пресс-служба аэропорта.

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