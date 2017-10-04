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14:41 (мск), источник: ЕАН

Свердловские власти прогнозируют снижение объемов ввода жилья

Как заявил сегодня в ходе министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Волков, в ближайшем будущем он ожидает снижения объемов ввода жилья.

В ходе пресс-конференции Уральской палаты недвижимости на 100+ Forum Russia он отметил, что если в 2016 году в регионе было введено 1,1 млн квадратных метров, то в текущем году наблюдается отставание на 5−7%.

«Ожидаем один миллион квадратов в Екатеринбурге. И примерно такую же цифру в Свердловской области. То есть, в общем, мы ожидаем около двух мили вводимого жилья по итогам 2017 года», — сообщил он.

В целом, по словам Волкова, на рынке недвижимости по России идет падение на 10 процентов. «Екатеринбург и Свердловская область находятся в общей ситуации, да, у нас немного больше был раскручен маховик, в дальнейшем в следующем году, возможно, некоторое снижение из-за того что многие девелоперы не начинали последние два года новые проекты», — заявил министр.

В свою очередь президент УПН Ирина Зырянова сказала, что уральский рынок недвижимости жив. По ее данным, на первичном рынке продажи составили 17 тыс. квартир, из которых 3,8 тыс. уже в сданных объектах. На вторичном рынке объем предложения летом снижался: если сегодня в базе УПН 9 800 объектов, то летом было 10 800. Спрос на квартиры высокий, число сделок на вторичном рынке на 8 месяцев выросло на 8%, на рынке новостроек — на 20%. Этому способствовало в частности снижение ипотечных ставок.

«Мы наблюдаем рекордные исторические показатели. Если в июле средневзвешенная ставка составляла 11%, то на сегодня есть ставки ниже восьми», — отметила Зырянова.

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