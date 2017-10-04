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14:34 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде эксперты проверяют качество нового дорожного покрытия

Третий год в Волгограде проводится комплексное восстановление городских магистралей и соединительных улиц. Муниципальная служба заказчика контролирует производственный процесс на всех этапах.

Источник: РИАЦ

На обновляемых участках были взяты пробы образцов слоя асфальтобетона, которые пройдут лабораторные испытания на соответствие стандартам качества.

— Пробы верхнего слоя асфальтобетонного покрытия взяты с трех объектов — улицы Череповецкой, улицы им. маршала Чуйкова и проспекта Металлургов, — рассказывает начальник отдела контроля качества подрядных работ МУ «Комдомстрой» Захар Долгачев, — Непосредственно в лаборатории образцы моются, сушатся и взвешиваются. После этого определяются их основные характеристики по водонасыщению и коэффициенту уплотнения ГОСТам. Если взятый материал не будет соответствовать требуемым стандартам качества, дорожная служба обязана заменить покрытие за свой счет. Такие прецеденты уже были. Что касается вышеуказанных образцов, пока в процессе исследований нареканий нет.

Напомним, впервые за последние десятилетия масштабное восстановление дорожного полотна ведется в рамках единой для города и области концепции развития дорожной сферы. На обновляемых участках после фрезерования верхнего фрезерование старого деформированного полотна и устройство выравнивающего слоя выполняется верхнее покрытие из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальта. Как отмечают специалисты, улицы, обновленные таким образом, благополучно прошли сезонные испытания, выявленные изъяны составляют менее 0,1%.

Только в прошлом году в областной столице было восстановлено около 1,5 млн. кв. метров покрытия улично-дорожной сети.

В настоящее время подрядные организации ведут работы на Второй Продольной в Краснооктябрьском и Траткорозаводском районах, улицах Рабоче-Крестьянская, 7-ая Гвардейская, Хиросимы, Гагарина, Череповецкой, Краснознаменской, пр. Героев Сталинграда, Центральной набережной и других объектах улично-дорожной сети Волгограда.

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