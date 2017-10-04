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17:21 (мск), источник: РИАЦ

Заказные маршрутки «10А» стали лидерами по количеству технических неисправностей

На прошлой неделе службой дорожного надзора на спецстоянку неисправных пассажирских микроавтобусов были отправлены 22 маршрутки. Четверть из них курсировала под № 10А с табличкой «Заказной».

Источник: РИАЦ

Еще по 3 микроавтобуса, которым запретили дальнейшее движение, передвигались под № 59 и № 2С также с указанием «Заказной».

Среди выявленных дефектов наибольшую опасность представляют неисправность рулевого управления и нарушения в работе тормозной системы.

Рейдовые мероприятия по выявлению неисправного общественного транспорта сотрудники ГИБДД и УГАДН на уходящей неделе проводили ежедневно, эта работа продолжается и сейчас.

Перевозить пассажиров до проведения комплексного ремонта ТС запретили во время очередного рейда и микроавтобусу, курсировавшему под № 14 с табличкой «Заказной». Инспекторы ГИБДД остановили его для проверки технического состояния за несколько минут до того, как могла произойти трагедия. В момент осмотра транспортного средства дверь в салон оторвалась и упала на проезжую часть. Усилий водителя машины не хватило, чтобы вернуть ее на надлежащее место, и на помощь ему пришли несколько человек.

С начала года инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками УГАДН составили около 500 протоколов в отношении владельцев и водителей маршрутных такси в связи с небезопасными и нелегальными перевозками волгоградцев. Большинство проверенных сотрудниками ГИБДД и УГАДН микроавтобусов — это, как правило, «ГАЗ» старше 7−10 лет. Все они следовали по Волгограду с указанием «Заказной», предлагая пассажирам опасные поездки.

Рейды сотрудников служб дорожного надзора по выявлению представляющего угрозу волгоградцам пассажирского транспорта призваны упорядочить пассажирские перевозки, снизить уровень аварийности на улицах города и вместе с тем повысить пропускную способность улично-дорожной сети. На дорогах Волгограда для обслуживания горожан остается только технически исправный, безопасный и комфортабельный общественный транспорт.

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