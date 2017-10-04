В Перми 120 домов в трех районах временно останутся без воды

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«Отключение связано с ремонтом трубопроводов. На некоторых участках будет проводиться плановый ремонт, на других — аварийный», — поясняют в компании.

5 октября с 8.00 до 23.00 без воды останутся жильцы домов № 3 и 9 Клубного переулка, № 3 и 5 Павловского проезда.

6 октября с 9.00 до 17.00 отключение запланировано в домах № 1а, 1Б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4Б, 9, 9а по улице Академика Курчатова, № 3, 31, 3Б, 3д, 5, 5д/6, 7, 9 улицы Васильева и № 10 и 14 улицы Гусарова.

Также 6 октября из-за работ, связанных с аварией на водопроводе рядом с домом по шоссе Космонавтов, 110, с 17.00 не будет воды в домах на ул. Академика Вавилова, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Малкова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а; ул. Плеханова, 69, 70, 71, 73; шоссе Космонавтов, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 113а, 113 В, 114; ул. Рабочей, 1, 3, 3а, 3Б, 5, 7, 9, 9а, 9Б, 9 В, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25; ул. Стахановской, 31, 40а, 54, 58; на ул. Екатерининской, 225. Отключение воды на этих участках продлится сутки.