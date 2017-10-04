В Перми 120 домов в трех районах временно останутся без воды
С 5 по 7 октября компания «Новогор-Прикамье» отключит воду в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми.
С 5 по 7 октября компания «Новогор-Прикамье» отключит воду в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми.
«Отключение связано с ремонтом трубопроводов. На некоторых участках будет проводиться плановый ремонт, на других — аварийный», — поясняют в компании.
5 октября с 8.00 до 23.00 без воды останутся жильцы домов № 3 и 9 Клубного переулка, № 3 и 5 Павловского проезда.
6 октября с 9.00 до 17.00 отключение запланировано в домах № 1а, 1Б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4Б, 9, 9а по улице Академика Курчатова, № 3, 31, 3Б, 3д, 5, 5д/6, 7, 9 улицы Васильева и № 10 и 14 улицы Гусарова.
Также 6 октября
В субботу, 7 октября, с 9.30 до 20.00 воды не будет в домах № 111, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115, 115а, 117 по ул. Героев Хасана.