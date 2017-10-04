Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Под угрозой клиенты банков: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
15:11 (мск), источник: Tengrinews

Курс тенге до конца недели спрогнозировали эксперты

Доллар по отношению к тенге обновил максимум с середины ноября прошлого года.

ЦБ: $ 57.7832   -0.15 € 67.9357   -0.05 ММВБ: $ 57.6000   -0.30 € 67.7900   -0.27
Источник: Tengrinews

Так, на дневных торгах 4 октября на KASE курс нацвалюты перешагнул отметку в 344 тенге за доллар, на утренних торгах составил 343,35 тенге за доллар.

В связи с этим корреспондент Tengrinews.kz опросил экспертов о том, в чем причина резкого ослабления тенге по отношению к доллару и каковы их прогнозы по курсу нацвалюты на ближайшее время.

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что курс тенге 4 октября падает в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

«В большинстве развивающихся стран валютные рынки напряженно ждут ее выступления, в котором, как ожидается, она обеспечит несколько больше информации о сроках планируемой расчистки баланса ФРС и, вероятно, о повышении процентной ставки. Эти меры могут привести к дальнейшему укреплению доллара», — отметила эксперт.

В ближайшее время аналитик ожидает движения доллара в коридоре 341−343 тенге за доллар.

«Дальнейший рост американской валюты и движение к уровню в 345 тенге за доллар будет зависеть от того, насколько сильным окажется рывок доллара вверх. Однако ожидания, связанные с тем, что в США теперь будет жесткая монетарная политика, которая приведет к укреплению доллара, повышают вероятность того, что доллар будет расти», — добавила Мильчакова.

Тем временем, главный аналитик компании «Казахстанский Финансовый Центр» Алиби Нурбаев считает, что основная причина ослабление тенге за последние два дня связана с резким снижением цен на энергоносители.

«В прошлом месяце цены выросли на опасениях того, что референдум о независимости в Иракском Курдистане может повлечь к перебоям поставок. Так, нефть марки Brent достиг максимума в 59 долларов за баррель, но затем цена за бочку марки Brent опустилась ниже 56 долларов на фоне публикации отчета от агентства Reuters, согласно которым в сентябре страны ОПЕК нарушили договоренность и перешли к росту добычи. Также ожидание повышения ставок ФРС еще раз в этом году приводит к укреплению позиций доллара и может способствовать перетоку капиталов из развивающихся рынков в развитые страны, оказывая тем самым давление на тенге», — прокомментировал эксперт.

В связи с этим Нурбаев полагает, что в краткосрочной перспективе (до конца недели — ред.) валютная пара USD/KZT склонна к дальнейшему ослаблению вплоть до отметки 345,23 тенге за доллар.

«Преодоление данного уровня сопротивления открывает дорогу к отметке 350,17 и 356,32 тенге за доллар. Более того, пробой психологической отметки в 55 долларов за баррель (Brent) может вызвать более длительное снижение цен в среднесрочной перспективе, вызвав тем самым длительное снижение курса тенге вплоть до отметки в 358,96 и 360 тенге за доллар до конца года», — заявил аналитик.

По мнению руководителя аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергея Полыгалова, рост доллара по отношению к тенге связан с двумя факторами: риски инфляционного роста на который влияет рост цен на потребительские товары и бензин (в последнее время АИ-92, в частности, на 10−12 тенге), а второй фактор — снижение стоимости нефти на мировом рынке.

За последнюю неделю эталонная марка Brent упала на 5,1 процента (три доллара). Два этих фактора негативно влияют на курс тенге.
Сергей Полыгалов

Также по прогнозам эксперта курс в 345 тенге за доллар на фоне текущей ситуации может быть достигнут в ближайшее время.

«А до конца года, при сохранении динамики снижения цен на “черное золото” можно прогнозировать повышение курса пары USD/KZT в район 350−370 тенге за доллар при условии, что нефть придет к значениям 50−52 доллара за бочку», — добавил Полыгалов.

Однако управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов считает, что тенге выглядит недооцененным, а текущие уровни — несправедливыми.

«Пока что наблюдаемое движение выглядит в большей степени паническим. Внешний фон остается позитивным, при этом мы видим, что нефть демонстрирует весьма хороший рост, достигнув отметки 56 долларов за баррель (Brent). Внутренние факторы также обеспечивают поддержку тенге. (…) В настоящий момент мы видим, как многие частные и институциональные инвесторы активно скупают американскую валюту. Возможно в ближайшей статистики мы увидим и заметное увеличение доли валютных депозитов. Свою лепту могли внести и те крупные компании, у которых до конца года ожидаются погашения долгов в иностранной валюте», — сказал он.

Тем не менее, по мнению Байкенова, существенного дальнейшего падения курса не ожидается. Напротив, он полагает, что тенге может развернуться и начать вновь укрепляться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Женщина, к которой летели врачи из Алматы, родила шестого ребенка
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь