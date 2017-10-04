Курс тенге до конца недели спрогнозировали эксперты

Источник: Tengrinews

Так, на дневных торгах 4 октября на KASE курс нацвалюты перешагнул отметку в 344 тенге за доллар, на утренних торгах составил 343,35 тенге за доллар.

В связи с этим корреспондент Tengrinews.kz опросил экспертов о том, в чем причина резкого ослабления тенге по отношению к доллару и каковы их прогнозы по курсу нацвалюты на ближайшее время.

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что курс тенге 4 октября падает в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

«В большинстве развивающихся стран валютные рынки напряженно ждут ее выступления, в котором, как ожидается, она обеспечит несколько больше информации о сроках планируемой расчистки баланса ФРС и, вероятно, о повышении процентной ставки. Эти меры могут привести к дальнейшему укреплению доллара», — отметила эксперт.

В ближайшее время аналитик ожидает движения доллара в коридоре 341−343 тенге за доллар.

«Дальнейший рост американской валюты и движение к уровню в 345 тенге за доллар будет зависеть от того, насколько сильным окажется рывок доллара вверх. Однако ожидания, связанные с тем, что в США теперь будет жесткая монетарная политика, которая приведет к укреплению доллара, повышают вероятность того, что доллар будет расти», — добавила Мильчакова.

Тем временем, главный аналитик компании «Казахстанский Финансовый Центр» Алиби Нурбаев считает, что основная причина ослабление тенге за последние два дня связана с резким снижением цен на энергоносители.

«В прошлом месяце цены выросли на опасениях того, что референдум о независимости в Иракском Курдистане может повлечь к перебоям поставок. Так, нефть марки Brent достиг максимума в 59 долларов за баррель, но затем цена за бочку марки Brent опустилась ниже 56 долларов на фоне публикации отчета от агентства Reuters, согласно которым в сентябре страны ОПЕК нарушили договоренность и перешли к росту добычи. Также ожидание повышения ставок ФРС еще раз в этом году приводит к укреплению позиций доллара и может способствовать перетоку капиталов из развивающихся рынков в развитые страны, оказывая тем самым давление на тенге», — прокомментировал эксперт.

В связи с этим Нурбаев полагает, что в краткосрочной перспективе (до конца недели — ред.) валютная пара USD/KZT склонна к дальнейшему ослаблению вплоть до отметки 345,23 тенге за доллар.

«Преодоление данного уровня сопротивления открывает дорогу к отметке 350,17 и 356,32 тенге за доллар. Более того, пробой психологической отметки в 55 долларов за баррель (Brent) может вызвать более длительное снижение цен в среднесрочной перспективе, вызвав тем самым длительное снижение курса тенге вплоть до отметки в 358,96 и 360 тенге за доллар до конца года», — заявил аналитик.

По мнению руководителя аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергея Полыгалова, рост доллара по отношению к тенге связан с двумя факторами: риски инфляционного роста на который влияет рост цен на потребительские товары и бензин (в последнее время АИ-92, в частности, на 10−12 тенге), а второй фактор — снижение стоимости нефти на мировом рынке.

За последнюю неделю эталонная марка Brent упала на 5,1 процента (три доллара). Два этих фактора негативно влияют на курс тенге. Сергей Полыгалов

Также по прогнозам эксперта курс в 345 тенге за доллар на фоне текущей ситуации может быть достигнут в ближайшее время.

«А до конца года, при сохранении динамики снижения цен на “черное золото” можно прогнозировать повышение курса пары USD/KZT в район 350−370 тенге за доллар при условии, что нефть придет к значениям 50−52 доллара за бочку», — добавил Полыгалов.

Однако управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов считает, что тенге выглядит недооцененным, а текущие уровни — несправедливыми.

«Пока что наблюдаемое движение выглядит в большей степени паническим. Внешний фон остается позитивным, при этом мы видим, что нефть демонстрирует весьма хороший рост, достигнув отметки 56 долларов за баррель (Brent). Внутренние факторы также обеспечивают поддержку тенге. (…) В настоящий момент мы видим, как многие частные и институциональные инвесторы активно скупают американскую валюту. Возможно в ближайшей статистики мы увидим и заметное увеличение доли валютных депозитов. Свою лепту могли внести и те крупные компании, у которых до конца года ожидаются погашения долгов в иностранной валюте», — сказал он.