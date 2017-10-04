Стало известно, когда включат отопление в Алматы

Сообщается, что больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты Алматы получат тепло за неделю до начала нового отопительного сезона.
«Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут подключены к центральному отоплению с 9 октября, то есть за неделю до начала отопительного сезона 2017−2018 годов», — сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.
Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности. Потребители тепловой энергии, включая многоквартирные жилые дома, начнут получать тепло ориентировочно с 15 октября.
Как отметили в управлении, указанная дата нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.
Согласно Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, отопительный период начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже в течение пяти суток.
При этом подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:
Отметим, в пригороде Алматы, в микрорайоне «Асыл Арман», уже дали отопление с сегодняшнего дня.