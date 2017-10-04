Стало известно, когда включат отопление в Алматы

Источник: Tengrinews

Сообщается, что больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты Алматы получат тепло за неделю до начала нового отопительного сезона.

«Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут подключены к центральному отоплению с 9 октября, то есть за неделю до начала отопительного сезона 2017−2018 годов», — сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности. Потребители тепловой энергии, включая многоквартирные жилые дома, начнут получать тепло ориентировочно с 15 октября.

Как отметили в управлении, указанная дата нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

Согласно Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, отопительный период начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

При этом подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения

учреждения жилые здания, общежития, гостиницы

административные здания, учебные заведения, театры

прочие здания.