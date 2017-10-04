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15:20 (мск), источник: РИА Крым

Жилищное строительство в Крыму находится в кризисе — глава Госсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). Жилищное строительство в Крыму находится в глубоком и системном кризисе, заявил глава парламента Республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Жилищное строительство находится у нас в очень глубоком и системном кризисе. Этот кризис начался не вчера, он перешел с Украины. Участники этого рынка сталкиваются с проблемами банковского сектора, имущественными, земельными, дефицитом людских ресурсов», — сказал Константинов на заседании президиума парламента Республики.

По его словам, ожидаемое число по сдаче нового жилья «не очень радует».

«Мы по-прежнему находимся в очень низкой зоне общего объема строительства жилья. Этот объем недостаточен для обычного, банального воспроизводства жилья, которое стареет. Нормальное воспроизводство жилья является нормальным состоянием экономики»
глава парламента

В связи с этим, по его словам, на ближайшей сессии планируется заслушать информацию министра строительства и архитектуры Республики Сергея Кононова.

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