Жилищное строительство в Крыму находится в кризисе — глава Госсовета

«Жилищное строительство находится у нас в очень глубоком и системном кризисе. Этот кризис начался не вчера, он перешел с Украины. Участники этого рынка сталкиваются с проблемами банковского сектора, имущественными, земельными, дефицитом людских ресурсов», — сказал Константинов на заседании президиума парламента Республики.