Жилищное строительство в Крыму находится в кризисе — глава Госсовета
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). Жилищное строительство в Крыму находится в глубоком и системном кризисе, заявил глава парламента Республики Владимир Константинов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). Жилищное строительство в Крыму находится в глубоком и системном кризисе, заявил глава парламента Республики Владимир Константинов.
«Жилищное строительство находится у нас в очень глубоком и системном кризисе. Этот кризис начался не вчера, он перешел с Украины. Участники этого рынка сталкиваются с проблемами банковского сектора, имущественными, земельными, дефицитом людских ресурсов», — сказал Константинов на заседании президиума парламента Республики.
По его словам, ожидаемое число по сдаче нового жилья «не очень радует».
«Мы по-прежнему находимся в очень низкой зоне общего объема строительства жилья. Этот объем недостаточен для обычного, банального воспроизводства жилья, которое стареет. Нормальное воспроизводство жилья является нормальным состоянием экономики»
В связи с этим, по его словам, на ближайшей сессии планируется заслушать информацию министра строительства и архитектуры Республики Сергея Кононова.