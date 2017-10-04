В Казахстане появятся две новые радиостанции

«Название “Бизнес FM” говорит само за себя, все новости будут посвящены бизнесу. А что такое бизнес? Это и спорт, и кино, и телевидение, и сельское хозяйство. Иначе говоря, все, что нас окружает, — так или иначе относится к бизнесу. Мы будем говорить о том, как зарабатывать деньги, как их тратить. Также будет музыка. Язык вещания будет по принципу 50 на 50 — казахский и русский. Думаем, что, возможно, процент вещания на казахском языке достигнет 60%. В программах будут участвовать не только авторитетные эксперты, но и сотрудники государственных органов», — сообщил Казинформу директор «Бизнес FM» Олег Абдулкабиров.



По его словам, в состав компании входит и радио «Тамаша FM». Вещание будет только на государственном языке по всей республике. Его основная цель — поднимать слушателям настроение, жанр — юмористический.



«В России есть радио “Юмор FM”. “Тамаша FM” будет таким же. В эфире будет не только юмор, но и музыка», — добавил О. Абулкабиров.