FIFA: На стадионе в Калининграде нет рисков по срокам работ

Источник: Калининград.Ru

В среду, 4 октября, представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» прибыли в регион и осмотрели спортивную арену.

Работы идут в хорошем темпе, нет рисков по срокам работ на самом стадионе. Они должны завершиться в конце 2017 года, — цитирует Смита «Интерфакс».

Представитель FIFA выразил надежду, что работы вокруг стадиона тоже закончат в установленные сроки. По его словам, Международная федерация футбола продолжит следить за строительством арены, чтобы в марте провести на стадионе тестовый матч. Врио вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов заверил, что все работы вокруг стадиона и на нём выполнят в срок.

В Калининграде пройдут четыре матча ЧМ-2018. После завершения турнира вместимость арены будет снижена с 35 до 25 тысяч мест.