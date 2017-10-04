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15:55 (мск), источник: Калининград.Ru

FIFA: На стадионе в Калининграде нет рисков по срокам работ

Представители FIFA не сомневаются в своевременной сдаче нового стадиона к чемпионату мира в Калининграде. Об этом заявил директор департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Источник: Калининград.Ru

В среду, 4 октября, представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» прибыли в регион и осмотрели спортивную арену.

Работы идут в хорошем темпе, нет рисков по срокам работ на самом стадионе. Они должны завершиться в конце 2017 года, — цитирует Смита «Интерфакс».

Представитель FIFA выразил надежду, что работы вокруг стадиона тоже закончат в установленные сроки. По его словам, Международная федерация футбола продолжит следить за строительством арены, чтобы в марте провести на стадионе тестовый матч. Врио вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов заверил, что все работы вокруг стадиона и на нём выполнят в срок.

В Калининграде пройдут четыре матча ЧМ-2018. После завершения турнира вместимость арены будет снижена с 35 до 25 тысяч мест.

На объекте полностью завершён монтаж металлоконструкций каркаса, в основание заложили порядка 30 тысяч свай. Строители установили все стены и внутренние перегородки, а также закончили монолитные работы и монтаж металлоконструкций кровли. В конце сентября на арене начали устанавливать кресла. Общая площадь стадиона составляет почти 112 512 квадратных метров.

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