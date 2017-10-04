Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продукта.
По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продукта.
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Производство качественного пармезана в России может быть налажено через три года, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
«Я думаю, что это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло
.Сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строятся в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и, естественно, с плесенью и не только.
«Что касается пармезана — это сложное производство», — отметил глава Минсельхоза. По его словам, для производства пармезана требуется особое кормление, выгул животных, технологии производства.
Продовольственное эмбарго
Поставки сыров из Европы и, в частности, пармезана из Италии на российский рынок прекратились в августе 2014 года, когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Оно действует с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады.
С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года. В этом году санкции за полгода до их истечения были продлены на год — до конца 2018 года.
Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.