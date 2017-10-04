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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года

По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продукта.

Источник: AP 2017

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Производство качественного пармезана в России может быть налажено через три года, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Я думаю, что это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло какое-то определенное время. Я думаю, что через три года мы увидим достаточно современное производство подобных сыров и будем иметь российский пармезан», — сказал Ткачев, выступая на агрофоруме в среду в Москве.

.Сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строятся в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и, естественно, с плесенью и не только.
Александр Ткачев

«Что касается пармезана — это сложное производство», — отметил глава Минсельхоза. По его словам, для производства пармезана требуется особое кормление, выгул животных, технологии производства.

Продовольственное эмбарго

Поставки сыров из Европы и, в частности, пармезана из Италии на российский рынок прекратились в августе 2014 года, когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Оно действует с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады.

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С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года. В этом году санкции за полгода до их истечения были продлены на год — до конца 2018 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Малютин В.В.
россии давно пора развивать, собственные, качественные сорта сыра, и продвигать их в мире......пармезан, хорош к лягушатине, вот псть и едят его лягушатники....
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