Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года

Источник: AP 2017

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Производство качественного пармезана в России может быть налажено через три года, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Я думаю, что это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло какое-то определенное время. Я думаю, что через три года мы увидим достаточно современное производство подобных сыров и будем иметь российский пармезан», — сказал Ткачев, выступая на агрофоруме в среду в Москве.

.Сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строятся в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и, естественно, с плесенью и не только. Александр Ткачев

«Что касается пармезана — это сложное производство», — отметил глава Минсельхоза. По его словам, для производства пармезана требуется особое кормление, выгул животных, технологии производства.

Продовольственное эмбарго

Поставки сыров из Европы и, в частности, пармезана из Италии на российский рынок прекратились в августе 2014 года, когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Оно действует с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады.

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С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года. В этом году санкции за полгода до их истечения были продлены на год — до конца 2018 года.